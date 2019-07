SNPL : menace de grève chez HOP!

"Un rendez-vous a été sollicité avec la direction d'Air France afin de discuter d'une possible intégration des pilotes HOP! à Air France, compagnie pour laquelle HOP! opère exclusivement. Début juin, les représentants du SNPL HOP! et du SNPL Air France ont rencontré les directions des deux compagnies à l'occasion d'une réunion quadripartite pour discuter de ces perspectives" , annonce le syndicat à travers un communiqué.



Une demande d'intégration des pilotes qui n'a pas été écoutée, " au motif que la disparition de la marque HOP! répondait uniquement à une stratégie commerciale visant à simplifier l'offre au sein du Groupe".



A la suite des discussions avec la Direction d'Air France, le conseil SNPL HOP! estime que les engagements de Mme Rigail, Directrice Générale d'Air France, "étaient trop éloignés des attentes et des promesses faites aux pilotes par le passé. Le Conseil a également considéré que les propositions de la DG demeuraient insuffisantes au regard des inquiétudes exprimées par les pilotes quant à l'avenir de leurs emplois au sein du Groupe".



Conséquence : le Conseil SNPL HOP! a mandaté le Bureau pour déposer un préavis de grève dont les dates et les modalités sont pour l'instant en suspens, afin d'octroyer aux pilotes de HOP! des réponses à la hauteur de leurs fortes attentes. Les directions des deux compagnies, conscientes de la situation, ont reçu le 26 juin 2019 une délégation du SNPL HOP! au siège d'Air France afin de cerner avec précision les problématiques responsables du blocage et sur le point de devenir hautement conflictuelles.



La SNPL mentionne cependant qu'une ultime opportunité pour tenter de trouver des solutions acceptables par toutes les parties concernant les carrières est prévue pour la semaine du 8 juillet 2019.