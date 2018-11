Sabre achète son concurrent Farelogix pour 360 millions de dollars

Après avoir été accusé, il y a quelques années, de vouloir tuer son rival, Sabre a finalement pris le contrôle de Farelogix sans faire couler la moindre goutte de sang. L'heure est à la paix des braves et l'acquisition de Farelogix représente la plus importante opération de ces dernières années dans le secteur de la distribution aérienne.



Sabre compte des centaines de compagnies aériennes clientes dans le monde entier qui utilisent ses services pour la distribution et les opérations. En achetant son rival Farelogix, sa technologie et ses ingénieurs, Sabre espère pouvoir inciter les compagnies aériennes à adopter plus rapidement les outils et méthodes les plus récents (NDC) pour vendre leurs services via des agences de voyages en ligne et hors ligne. C'est aussi un aveu tacite que la technologie de Farelogix était supérieure à la sienne à bien des égards.