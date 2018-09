Sabre élargit son programme "Beyond NDC"

United Airlines, BCD Travel, Finnair, American Express Travel & Lifestyle Services, Singapore Airlines et Corporate Travel Management figurent parmi les nouveaux partenaires de Sabre. "Beyond NDC" est une initiative d'innovation collaborative de Sabre, pensée pour accélérer l'évolution de l'industrie dans le développement, l'intégration et le test des offres NDC. Dans le cadre de leur engagement vis-à-vis du programme, chacun des partenaires participera avec Sabre à la conception des solutions et l’optimisation des capacités de bêta-test tout en établissant leur position de leaders en tant que moteurs du NDC.



Sabre a également été certifié NDC niveau 3 par l’IATA (International Air Transport Association), l'organisation à l’origine du nouveau standard de distribution des données NDC. Cette nouvelle certification vient s'ajouter à la fonctionnalité NDC de niveau 3 précédemment annoncée en tant que fournisseur IT.