Sabre et Microsoft vont travailler ensemble

Sabre Corporation a noué un accord stratégique à long terme avec Microsoft. Il prévoit que le géant informatique effectuera la migration des applications commerciales de Sabre vers Microsoft Azure. Le communiqué précise : "Son expertise et ses services de développement Cloud soutiendront la volonté de Sabre à porter l’évolution du secteur sur les questions de vente, de distribution et de traitement des réservations".



Les deux entreprises collaboreront à mieux utiliser la puissance des données de Sabre et mettre en application intelligence artificielle et analytique avancée pour créer de nouveaux services à destination de ses clients : hôtels, agences et compagnies aériennes.