Sabre facture les 22 euros de surcharges GDS pour AF/KLM

Sabre a réagi rapidement à notre demande. Voici pourquoi la surcharge GDS sur les billets AF/KLM est appliquée : "Les réservations AFKL effectuées via le système Sabre sont soumises à une surcharge de la même manière que les réservations effectuées via les autres GDS. La différence réside dans le fait que les deux autres GDS ont convenu d'un accord permettant à certaines agences de voyages d'être exemptées de la surcharge en adhérent aux conditions d’un canal privé.



Sabre n’a pas trouvé que cet accord était bénéfique pour toutes les parties concernées, y compris ses agences de voyages partenaires, et n’a donc pas accepté cet accord. Sabre reste toutefois confiant et déterminé à trouver un accord équilibré qui soit bénéfique pour toute la chaine de distribution. "



Voilà la raison de cette surcharge pour notre lecteur. Notons que plusieurs TMC sont dans le même cas.