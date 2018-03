Sabre fait équipe avec Cendyn

Sabre Corporation a noué un accord technologique avec Cendyn, fournisseur de solutions de gestion de relation client (CRM). Il va accélérer le déploiement par Sabre d'un nouveau profil client intelligent et de fonctionnalités pour gérer l'expérience au sein de la plate-forme pour l’hôtellerie SynXis Enterprise.



Mike Rodger, vice-président du marketing produit chez Sabre explique : "Alors que nos clients commencent à s’intéresser à l’amélioration des interactions avec la clientèle et à la personnalisation des offres, cette alliance avec Cendyn nous permet de tirer tout le potentiel de SynXis pour générer des informations exploitables à cet effet. Nous allons permettre au personnel hôtelier de proposer un service remarquable et constant tout en générant de nouvelles opportunités de revenus basées sur les caractéristiques des clients - notamment leurs préférences, l’historique des séjours, et leur comportement d'achat".



La collaboration de Sabre et Cendyn offre aux clients de SynXis un outil entièrement intégré de gestion des profils, personnalisation, segmentation, automatisation du marketing multicanal ainsi qu’une gestion des programmes de fidélité, ouvrant la voie à des innovations de pointe en termes d’expérience client pour l’année en cours.