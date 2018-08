Sabre fait le plein autour de la norme NDC

une initiative d'innovation collaborative pensée pour accélérer l'évolution de l'industrie dans le développement, l'intégration et le test d’offres NDC end to end. Dans le cadre de leur engagement vis-à-vis du programme, chacun des quatre partenaires participera avec Sabre à la conception des solutions, tirer parti des capacités de bêta-test et établir leur leadership en tant que moteurs du NDC. Sabre annoncera de nouveaux participants au programme Beyond NDC au fur et à mesure de l’année et au-delà

Nous apporterons au marché des solutions NDC qui vont bien au-delà de la simple recherche ou réservation, et les intégrerons aux systèmes piliers de distribution et de traitement dans l’écosystème du voyage

de regarder au-delà des objectifs NDC court terme afin de définir l'avenir de la distribution intelligente des compagnies aériennes à l'échelle des canaux directs et indirects

Les compagnies aériennes ont fait avec Iata le choix de la norme NDC et progressivement, elle s'inscrit dans les mœurs avec une adhésion renforcée qui devrait permettre aux voyageurs d'affaires d'avoir finalement plus de contenus dans leurs GDS, autrement dit plus d'offres pour choisir le détail de leurs déplacements.Sabre Corporation annonce ainsi avoir entamé des relations stratégiques avec les géants de l’industrie que sont American Airlines, American Express Global Business Travel, Carlson Wagonlit Travel et Flight Centre Travel Group afin qu’ils rejoignent son programme Beyond NDC en tant que partenaires de lancement.Beyond NDC, explique Sabre, est "".L'objectif de Sabre : "", selon Dave Shirk, président de Travel Solutions chez Sabre, selon qui il s'agit "".