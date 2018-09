Sabre lance deux solutions de tarification dynamique pour les compagnies aériennes

Ces deux nouvelles solutions, qui viennent d'être présentées, ont été mises en oeuvre avec Etihad Airways et Aegean qui sont, de fait, les premières compagnies à les utiliser. "La tarification est l'une des questions les plus complexes dans l'industrie de l'aviation, et les compagnies aériennes sont soumises à d'énormes pressions pour adapter les prix à l'évolution constante des conditions du marché ", explique Dave Shirk, président des solutions de voyage Sabre.



Sabre AirVision Fares Optimizer permet aux compagnies aériennes d'ajuster stratégiquement leurs tarifs en fonction des données du marché en temps réel. Il recommande des structures de tarification fondées sur la segmentation de la clientèle et les vérifications des prix des concurrents, et formule des recommandations tarifaires en estimant la volonté de paiement potentielle de chaque client. Pour des ajustements plus tactiques, Sabre AirVision Dynamic Availability permet aux compagnies aériennes de répondre rapidement à la dynamique du marché en constante évolution.



Ces solutions s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large de Sabre, qui a annoncé en début d'année qu'elle construirait une nouvelle plate-forme commerciale numérique offrant aux compagnies aériennes un service de vente au détail personnalisé de bout en bout.