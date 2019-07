Safran RP représente le réceptif thaïlandais Novaway

B asé à Bangkok, Tour Asia Travel est un réceptif thaïlandais créé il y a plus d'un quart de siècle, travaillant surtout sur le marché français et partenaire de nombreux TO hexagonaux dont Asia. Le département Mice de Tour Asia Travel, Novaway, a été créé en 2016. Dorian Massieux, directeur commercial de Tour Asia Travel LTD - Novaway LTD depuis 2013, a été auparavant directeur de Brokair et directeur des ventes de Kurban Tours. Sabine Aucoin, directrice associée de Safran RP, se félicite de l'arrivée de ce nouveau partenaire «dynamique, réactif, créatif et affichant d'excellents tarifs». Avec Novaway, l'agence parisienne représente désormais 25 agences réceptives, «dont les deux tiers sont nos partenaires depuis au moins quinze ans », poursuit Sabine Aucoin. Rappelons que la «team Safran RP» est aussi constituée de Joëlle Viallet, François Aucoin, et depuis septembre dernier de Nicolas Heraud-Marty venu apporter son expérience sur certaines destinations, notamment les pays de l'Est. www.safranrp.com/

