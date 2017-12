Sam, l'assistant personnel de FCM pour les voyageurs d'affaires

Présenté à la conférence GTMC (Guild of Travel Management Companies) à Monaco en juin dernier, Sam :] a valu à FCM de remporter le prix de la meilleure innovation. Cette application, disponible en téléchargement libre sur l’Apple Store et Google Play, se décline désormais en 2 versions :- Version basique et gratuite : Elle permet aux voyageurs d’ajouter leurs déplacements, de consulter la météo, les conditions de trafic et les alertes voyage, ainsi que de se connecter avec les services de transports terrestres locaux.> Téléchargeable sur Android et IOS en un simple clic - la Version premium est réservée à certains clients FCM. Elle propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, selon les besoins de l’entreprise concernée. En bref : synchronisation automatique des réservations, outil de réservation intégré, live chat avec un consultant FCM, et possibilité de partager sa position pour faciliter le « Duty of Care » de l’entreprise.