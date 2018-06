Samsung Pay adopte Lydia

Disponible depuis le 26 avril dernier, Samsung Pay est une solution simple, rapide et sécurisée qui permet de payer en magasin sans avoir à utiliser sa carte bancaire physique. L’utilisateur peut régler ses achats grâce à la technologie NFC sur les terminaux de paiement compatibles. Le plafond de

paiement est lié à la carte bancaire et ne se limite donc pas aux 30€ habituellement appliqués au sans contact.



Depuis 2013, l'application mobile Lydia permet d'effectuer des paiements entre particuliers, d'envoyer des demandes de remboursement, de régler des professionnels ou d'organiser des cagnottes en ligne. Lydia propose également une carte de paiement virtuelle ou physique pour effectuer ses achats dans les lieux où le paiement mobile n'est pas déployé.



En plus de l’identification requise pour accéder au service, Samsung Pay est sécurisé par la plateforme Samsung Knox et par un système de cryptage des données bancaires de l’utilisateur. Un cryptogramme unique est ainsi créé à chaque transaction. Les données de la carte ne sont stockées ni dans l’appareil ni sur les serveurs de Samsung. Samsung Pay est compatible avec les Samsung Galaxy S9 et S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8 et S8+, Galaxy S7 et S7 edge, Galaxy A8, Galaxy A6 et A6+ et Galaxy A5 2017.