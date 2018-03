Samsung Pay disponible en France avant l’été

Samsung va enfin faire concurrence au service de paiement mobile d'Apple. Son service Samsung Pay arrivera en France avant l'été, il sera disponible pour les clients des banques Caisse d’Epargne et Banque Populaire. Par ailleurs, tous les salariés titulaires de cartes Tickets Restaurant Edenred pourront utiliser Samsung Pay pour régler leurs repas.



Le service sera étendu à d’autres partenaires au cours du deuxième semestre 2018. Il sera notamment disponible sur les nouveaux Galaxy S9 et Galaxy S9+, mais aussi sur le Galaxy Note8, les Galaxy S8, les Galaxy S7 et le Galaxy A8.



Samsung Pay est une solution simple, rapide et sécurisée qui permet à l’utilisateur de payer en magasin sans avoir à utiliser sa carte bancaire physique. Il lui suffit en effet de balayer l’écran de son smartphone de bas en haut pour lancer Samsung Pay, puis de s’authentifier grâce au lecteur d’empreinte digitale, à la reconnaissance d’iris (selon les modèles) ou à un code PIN. L’utilisateur peut alors régler ses achats grâce à la technologie NFC sur les terminaux de paiement compatibles. Si vous possédez plusieurs cartes de paiement, celles-ci peuvent toutes être enregistrées dans Samsung Pay. Le plafond de paiement est lié à la carte bancaire de l’utilisateur et ne se limite pas aux 30€ du paiement sans contact.



Samsung Pay intègre également les cartes de fidélité de plus de 500 enseignes en France. Tout le parcours d’achat est donc géré directement depuis son smartphone.



La marque coréenne ajoute : "En plus de l’identification requise pour utiliser le service, Samsung Pay est sécurisé par la plate-forme Samsung Knox ainsi que par un système de cryptage des données bancaires de l’utilisateur. Un cryptogramme unique est ainsi créé à chaque transaction. La protection des données personnelles faisant partie intégrante de Samsung Pay, les données de la carte ne sont stockées ni dans l’appareil ni sur les serveurs de Samsung" .