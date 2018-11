Samsung se lance sur le marché du téléphone pliable

1 560 euros, c'est au minimum ce qu'il faudra débourser pour le nouveau smartphone signé Samsung, le Galaxy F.



Présenté lors de la Samsung Developper Conference (SDC), la société a assuré qu'il serait mis en vente à partir de mars 2019, en plus du Samsung Galaxy S10.



Véritable concentré de technologies, le Galaxy F sera le premier téléphone pliable du marché. Grâce à son écran Infinity Flex Display, les utilisateurs pourront le plier et le déplier selon leur besoin : smartphone ou tablette. En revanche il ne devrait pas être compatible avec la 5G.



Le géant coréen se fixe l'objectif de vendre plus de 1 million de Galaxy F au cours de l'année 2019.