Sarosh Waghmar (WTMC) : "Le secteur est aujourd’hui coincé entre deux mondes"

En 2015, j'ai commencé à me renseigner sur le standard de distribution NDC. J'ai contacté American Airlines et me suis également penché sur les 10-15 plus grands transporteurs. J’ai vite compris que le plus gros défi n'était pas de se connecter à leur canal. NDC est important pour les compagnies aériennes parce que cela les aide à proposer le bon contenu au bon utilisateur et favorise la personnalisation. Le fait est que la connexion NDC est simple à mettre en place. Comment vais-je consommer du contenu NDC et comment vais-je le mettre à disposition de mes voyageurs ? Voilà le défi. Par exemple, réservons un vol pour un client via le GDS mais réservons des frais ancillaires pour lui sur le site web de la compagnie aérienne puisque le GDS ne vend pas systématiquement ces services. Comment afficher un contenu consolidé pour les clients ? Maintenant, rendons ceci plus complexe et disons que vous achetez un segment via NDC et un segment sur le GDS. Où tout cela est-il stocké et comment les informations seront-t-elles accessibles aux voyageurs et aux travel manager pour le reporting ? Je savais alors que nous devions construire la technologie mid-office pour pouvoir consommer le contenu NDC et GDS à la fois. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons réserver en direct avec American Airlines et transmettre les informations au client mais il faudra alors rémunérer le GDS pour stocker ces informations. Tout l’enjeu est ici : il s'agit d'être ‘data centric’ plutôt que ‘PNR centric’ et de rendre le ‘moment de vérité’ au client, non pas au GDS ou à un autre canal de distribution. Je ne veux pas être un simple agrégateur : je veux construire mes propres tuyaux et contrôler le contenu. Si vous regardez le marché, Amazon gagne de l'argent auprès des éditeurs et des acheteurs. C'est l'idée.