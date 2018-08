Saudia suspend ses vols vers Toronto sur fond de tension diplomatique

" Tous les vols en provenance ou à destination du Canada seront suspendus à partir du 13 août " annonce la compagnie Saudia qui ne possède en fait, qu'une seule liaison avec ce pays, la ligne de Toronto.



Le Canada et l'Arabie saoudite voient leurs relations diplomatiques se dégrader. La semaine dernière, le Canada s'est dit préoccupé par les nouvelles arrestations qui ont eu lieu en Arabie saoudite et qui visent les militantes des droits des femmes. Le Canada a exhorté à la libération immédiate de tous les militants pacifiques des droits de la personne.



Réaction très mécontente de l'Arabie Saoudite qui a conseillé au Canada de s'occuper de ses affaires. Dans la foulée,le régime saoudien a rappelé son ambassadeur tout en expulsant celui du Canada.



L'Arabie saoudite annule également des bourses d'études pour 12 000 étudiants au Canada et prévoit de transférer ces étudiants dans d'autres pays.