Savez-vous changer les roues d’un A380 ?

Emirates Engineering a réalisé avec succès le premier remplacement complet des trains d'atterrissage sur le premier Airbus A380. Comprenant cinq jeux de trains - deux sous les ailes, deux sous la caisse et un train d'atterrissage avant - les travaux ont été planifiés et exécutés en interne.



Chaque Airbus A380 dispose d'un système de train d'atterrissage avec un total de 22 roues d'atterrissage. En plus des roues elles-mêmes, le mécanisme du train d'atterrissage de l'avion comprend les systèmes de sortie et de rentrée des trains, les commandes de freinage et d'orientation et d'autres systèmes de surveillance. Le train d'atterrissage des plus gros avions commerciaux du monde peut supporter un poids de près de 570 tonnes au décollage et de plus de 390 tonnes à l'atterrissage.



Le processus de changement de tous les trains d'atterrissage s'est achevé en 14 jours et l'ensemble de l'avion a été soulevé sur des vérins pour soutenir le corps de l'avion. Sacré opération de mécanique!