Sébastien Marchon, Rydoo : "Les techniques de management ont évolué ces dernières années mais pas les politiques voyage, ni les outils de réservation"

"Il y a vrai un travail à faire sur les outils pour proposer au Voyageur d’affaires un panel de contenus plus riche. L’objectif étant de s’inspirer des fonctionnalités et interfaces du Leisure pour mieux s’adapter à ses attentes"

"Les techniques de management ont évolué ces dernières années mais pas les politiques voyage, ni les outils de réservation qui sont de plus en plus obsolètes."

Alors que GBTA estime le coût du leakage à 3000 $ par an et par voyageur, Sebastien Marchon, CEO de Rydoo évoque dans une interview les solutions qui pourraient permettre de réduire la déviance des collaborateurs. La solution ?, assurer un environnement sécurisé et adopter. Pour lui, le leakage est une véritable problématique au sein des entreprises puisque cela peut augmenter le budget annuel voyage de 10%.Si plusieurs facteurs sont à l'origine de ses "sorties" de route de la part des collaborateurs, la responsabilité des travel managers et de l'entreprise ne sont pas à négliger., déclare Sébastien Marchon.Pour le CEO de Rydoo,A l'heure où les collaborateurs se veulent prescripteurs,Il propose plusieurs pistes au corporate pour pallier à ce retard, notamment en s'inspirant et en se reliant à des outils BtoC comme Messenger (Facebook) ou Whatsapp.Une stratégie omnicanal, que Rydoo prône au quotidien auprès de ses clients. L'intégralité de l'interview se trouve ici