Sécurité en ligne: CWT obtient la certification Cyber Essentials

Le gouvernement britannique a mis au point Cyber Essentials en collaboration avec le consortium « Information Assurance for Small and Medium Enterprises » (IASME) et le Forum sur la Sécurité de l'Information (ISF). Il s’agit d’un ensemble de contrôles techniques de base pour aider les organisations à se protéger contre les menaces à la sécurité en ligne. Le programme complet, lancé le 5 juin 2014, est soutenu par des organismes sectoriels britanniques, dont la Federation of Small Businesses, la CBI et divers assureurs.



" Dans le monde, diverses lois telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE imposent des normes strictes en matière de sécurité des données ", explique Harshal Mehta, responsable de la sécurité informatique de la plateforme de voyages CWT. Cette certification, ajoute-t'l, " marque une autre étape importante pour le programme de sécurité de CWT, qui comprend déjà les certifications PCI DSS et SOC. "