Selectour : "Nous avons un vrai problème de notoriété sur le marché du voyage d'affaires auquel il faut remédier"

Jean-Noël Lefeuvre: : Nous sommes actuellement en pleine finalisation de notre application mobile SMART dédiée au voyage d’affaires. Nous allons être plus performant sur les SBT et surtout communiquer ! Selectour a une image très loisirs, par défaut, alors que le voyage d’affaires représente aujourd’hui les 2/3 de nos résultats. En réalité, cela a toujours été le cas mais ce n’est juste pas assez (re)connu. Toutes nos agences font du loisirs alors que le business travel en concerne beaucoup moins. Notre objectif est d’inverser la tendance et d’avoir une image qui reflète les résultats financiers chez Selectour. Nous voulons nous faire connaître auprès des clients et se positionner comme leader en France. Nos résultats sont les mêmes, voire meilleurs que nos concurrents internationaux. Nous manquons juste de visibilité et de communication.



Patricia Morosini :Afin de séduire la cible des grands comptes nous allons accentuer notre campagne de communication. Nous sommes également partenaire sponsor de l'AFTM, ce qui contribue à nous donner de la visibilité et de pouvoir entrer facilement en contact avec les groupes. Cette année, nous avons été consultés 2 fois par deux grandes sociétés françaises, une première ! En parallèle, nous sommes adhérents Radius Travel et cela nous permet d’avoir une certaine proximité avec les entreprises à l'international, marché que nous souhaitons développer.