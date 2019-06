Selon CWT, les préférences hôtelières des voyageurs d’affaires dépendent de leur pays d’origine

Calme, prix, confort, accès à Internet, etc. Autant de critères qui interviennent lors de la réservation d’une chambre d’hôtel. Souvent, c’est l’un d’entre eux qui est décisif. Et tout dépendrait en fait de notre pays d’origine. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude réalisée par RoomIt, chaîne de distribution hôtelière du groupe CWT. Cette étude a été réalisée entre le 28 novembre et le 14 décembre 2018 au moyen d’un sondage réalisé auprès de personnes de plus de 18 ans qui ont passé au moins une nuit à l’extérieur de leur domicile pour un voyage d’affaires. Les 660 répondants étaient originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d’Inde, de France, d’Italie, d’Allemagne, d'Australie ou du Mexique. La même étude démontre que la méthodologie de réservation varie en fonction des nationalités.







Les participants ont avant tout beaucoup de points communs. La plupart d’entre eux répond que l’accès au wi-fi (84 % des sondés), le prix des chambres (81 %), la distance du lieu de travail (81 %) et le petit-déjeuner (79 %) sont des facteurs importants voire décisifs avant la réservation. Mais d’autres critères sont plus rares et surtout spécifiques à certaines nationalités. Ainsi, la présence d’un club de remise en forme aurait son importance pour 44 % des voyageurs d’affaires britanniques et allemands. De manière générale, la qualité (44 %), la fiabilité (38 %), la commodité (40 %), le calme (30 %), le prix (28 %) et le confort (28 %) sont des critères importants pour tous les sondés mais les préférences sont là aussi variables. Les Français apprécient davantage le confort et le calme (49 et 39 %) tandis que la qualité est plus importante pour les Américains et les Britanniques, quand les Mexicains privilégient la fiabilité. Le plus souvent, les Allemands font leurs choix grâce aux photos. Les Français, eux, n’ont pas le goût de la découverte, 26 % d’entre eux choisissant de ne pas tester de nouvelles marques hôtelières.