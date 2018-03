Selon Trainline, 2/3 des Français redoutent le manque d'information dans les transports

Pour Pascal Lardellier, sociologue spécialiste des nouvelles technologies, des usages sociaux, culturels et relationnels qui commente l’étude , " Les aléas de transport peuvent s'avérer de plus en plus stressants. Bref, là où les voyageurs attendent simplicité et rapidité, ils sont souvent confrontés à une perte de temps générant une réelle frustration ". Objectif de son travail : comprendre et analyser la manière dont les voyageurs français s'aident des applications pour s'organiser au quotidien et notamment pour leurs voyages en train.



Selon Opinion Way qui a mené l’enquête, 40% souhaiteraient mieux prévoir leurs transports et 16% leurs déplacements professionnels. 59% redoutent d'être mal informés des retards et 38% des changements de quai. De fait, selon ce sondage, la technologie est une aide active qui répond aux inquiétudes des voyageurs : 45% attendent des applications des informations en cas de changement d'horaire ou de quai, 74% considèrent que la techno et les outils mobiles permettent de mieux s'organiser au quotidien et 39% se sentent efficaces quand ils utilisent des applications. 93% des possesseurs de smartphone interrogés utilisent des applications mobiles (47% en utilisent même plus de 10)



Pour une grande majorité des Français (77%), pouvoir prévoir et anticiper leur journée les rend plus sereins et plus heureux. Parmi les domaines qu’ils désireraient mieux prévoir et contrôler : la gestion du budget (50%) les transports (40%) et les déplacements professionnels (16%). Dernier point, vœu pieux des utilisateurs : 41% souhaitent être sûr d'obtenir le meilleur tarif grâce aux applications.



Lorsque les Français sont interrogés sur leurs attentes liées à une application de réservation de transport, l'information voyageur vient en premier : 45% désirent être informés d'un changement d'horaire ou de quai de dernière minute. Vient ensuite la possibilité d'acheter son billet à l'avance (37%), le fait d'avoir toutes les informations et le billet au même endroit (35%), un remboursement facilité (34%). Enfin, pour 16% des sondés, le plus important est de pouvoir changer de manière simple son itinéraire.



L’étude a été menée sur un échantillon de 2004 personnes âgées de 18 ans et plus et ayant voyagé en train au cours des 12 derniers mois, issu d'un échantillon de 3790 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées du 4 au 15 janvier 2018 .