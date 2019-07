Séminaires : Le Donjon (Etretat) s'aggrandit

Un troisième bâtiment vient d'être inauguré ces jours-ci dans le prolongement de la piscine, Le Cottage, décoré par le cabinet VB Architectes d'intérieur. La bâtisse est dotée de quatre chambres, d'un espace de soins et d'un «bistrot gourmet» dont la cuisine est axée sur les produits de la mer. La restauration est clairement l'un des points forts de la maison. Le chef Gabin Bouguet œuvre dans le restaurant gastronomique (50 couverts) et travaille les produits locaux avec talent. Omar Abodib a par ailleurs ouvert cet été, avec un associé, le Bel Ami, dans le centre d'Etretat, un agréable bistrot-bar à vins-cave-épicerie.



Le Donjon séduit de nombreuses entreprises souhaitant organiser un séminaire, un déjeuner ou une soirée. On peut louer la totalité de l'hôtel, ou seulement ses salons – dont le plus grand peut accueillir jusqu'à 25 personnes – et ses salles à manger, dont le surprenant «Salon des Créateurs» et ses jolies fresques peintes par Jean-Charles de Castelbajac. On peut même organiser une murder party ou un escape game en profitant du Cabinet de curiosités. On notera également qu'une navette de l'hôtel vient chercher les groupes en gare de Breauté-Beuzeville. Plus d'infos sur le site www.hoteletretat.com .



VDM