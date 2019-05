Shangri La ouvre un deuxième hôtel à Suzhou en Chine

Situé dans le nouveau quartier d'affaire du Parc Industriel de Suzhou et à quelques mètres du métro, ce nouveau Shangri La fait partie d'un multi complexe de huit buildings composés de bureaux internationaux et d'un espace de vente étendu sur 4 étages.



L'établissement proposera 303 chambres très haut de gamme et 16 appartements luxueux entièrement aménagés.



L'hôtel possède deux restaurants et un lounge ainsi que deux salles de réception.

Sept espaces multifonctions et des salles de réunions seront mises à disposition des clients.



Ils pourront également profiter d'une salle de sport ouverte 24/24 , d'une piscine, d'un spa et d'un jacuzzi.































C’est le deuxième hôtel shangri la , le premier aussi dans le quartier d’affaire a ouver en 2007.