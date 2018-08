Sichuan Airlines soigne son image internationale

Sichuan Airlines a dévoilé de nouveaux uniformes d'équipage de cabine dans le cadre de son programme de développement des vols internationaux.



Inspiré de la couleur thématique "Sichuan Red" de Sichuan Airlines, le nouvel uniforme pour le personnel de cabine se décline en rouge et noir.



La compagnie aérienne possède aujourd'hui la plus grande flotte d'Airbus en Chine et est réputée pour ses "Panda Routes" reliant l'Asie, l'Europe, l'Océanie et l'Amérique du Nord.



Avec la sortie de ses nouveaux uniformes d'équipage de cabine et l'introduction prochaine de nouveaux avions de passagers A350, Sichuan Airlines souhaite renforcer son image internationale.