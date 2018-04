Singapore Airlines est la meilleure compagnie aérienne, selon TripAdvisor

Singapore Airlines a séduit les voyageurs utilisateurs de TripAdvisor. Troisième lors de l'édition 2017, les avis et évaluations postés au cours des 12 derniers mois permettent à la compagnie asiatique de monter sur la 1ere marche du classement cette année.L'entreprise singapourienne est suivie par Air New Zealand et Emirates. Les compagnies du Golfe et d'Asie-Pacifique trustent ce classement, occupant 7 places du Top 10. La seule européenne présente est la low-cost britannique Jet2.com (7ème).Le site internet a également réalisé un classement régional. Ainsi, le titre de meilleure compagnie traditionnelle européenne revient à Virgin Atlantic. Viennent ensuite Aeroflot et Austrian Airlines. Air France est absente de ce top local. Toutefois, sa compagnie-sœur KLM s'offre pour sa part la 5ème place.Première du classement globale, Singapore Airlines remporte également les prix des meilleures Première Classe et Classe Économie. Les passagers plébiscitent aussi la Business de Qatar Airways et la Premium Eco d'Air New ZealandDans le ciel européen, les internautes ont récompensé la First de Lufthansa, la classe Affaires d'Aeroflot, la Premium de Virgin Atlantic et la classe Eco de Jet2.comLes classements 2018 complets sont présentés sur le site www.tripadvisor.fr/TravellersChoice-Airlines