Singapore Airlines propose la précommande de repas à bord de ses vols

Ce nouveau service permettra aux voyageurs d'affaires voyageant en suites de Première ou en Premium de commander à l'avance des plats principaux à partir des menus depuis n'importe quel point du réseau Singapore Airlines. Une première dans le monde. La présélection est disponible 3 semaines avant le vol et ferme 24h avant le départ. Pour Yeoh Phee Teik, Senior VP Expérience Client de Singapore Airlines, «L’introduction de ce nouveau service est une autre première de notre secteur. Elle témoigne de notre volonté d’améliorer constamment nos offres de produits et de services et de mettre davantage l’accent sur la personnalisation pour les clients, sur le terrain et dans les airs».



Bien accueilli, selon la compagnie aérienne, il devrait être étendu prochainement à la classe économique.