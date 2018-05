Singapore Airlines repartira à New York en octobre

Les vols sans escale entre Singapour et New York Newark vont reprendre le 11 octobre 2018. La compagnie, fortement sollicitée par ses clients sur cette ligne, proposera l’un des vols les plus long du monde : 19 heures ! Programmé 3 fois par semaine, lundi, jeudi et samedi à son lancement, il deviendra quotidien dès le 18 octobre avec l’arrivée du second A350 900 ULR, les deux appareils qui seront utilisés pour la liaison.



Singapore Airlines devrait conserver son vol vers NY via Francfort (23 heures) mais souhaite repenser son offre américaine dans un an, en fonction des demandes des voyageurs.



La compagnie singapourienne va également relancer ses vols vers Los Angeles et étudie deux autres destinations sur le continent nord-américain, en particulier Miami.