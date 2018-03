Singapore Airlines, une nouvelle cabine pour les vols régionaux

Fabriqués par Stelia Aerospace, les nouveaux sièges de la classe Affaires, 193 cm, de long et parfaitement plats, sont disposés dans une configuration 1-2-1 positionnés vers l'avant afin d'offrir à tous les clients un accès direct au couloir. Chaque siège mesure 66 cm de large (26 ") avec des accoudoirs rétractables.



Côté divertissement, les fauteuils sont équipés d’écran tactile haute définition de 45 cm (18 pouces) et propose le tout dernier système eX3 de Panasonic. A noter également, de vastes espaces de rangement pour les objets personnels, une alimentation électrique et deux ports USB ainsi qu'une liseuse réglable. Notons que SIA a complété son système de divertissement avec l'arrivée de nouveaux jeux et d'un accès wifi en vol.



En classe éco, les sièges Conçu et construit par RECARO, reprennent une configuration 3-3-3, avec un dossier au contour ergonomique qui offre un plus grand confort, avec un appui-tête réglable en six positions et équipé d’ailes repliables pour fournir un meilleur soutien au cou.



Parmi les autres caractéristiques offertes aux clients en classe Economique, à noter un espace de rangement personnel pour les petits articles personnels, un porte-manteau, un port USB et une alimentation électrique dans le siège.