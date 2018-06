Singapour Airlines développe sa classe économique premium

En 2017, la classe éco Premium de SIA a totalisé 7% des réservations de voyages d'affaires à Singapour, contre seulement 1% en 2015. Cette augmentation des réservations ne s'est pas faite au détriment des réservations en classe affaires, qui sont restées stables au fur et à mesure que SIA a déployé son offre en classe économique premium.SIA dispose actuellement de 63 avions avec des sièges en classe éco premium, ce qui représente près de 60% de sa flotte totale. La compagnie prévoit d'ajouter 11 autres avions de classe économique d'ici la fin de 2018. Le nombre total de sièges en classe économique haut de gamme de la flotte SIA augmentera ainsi de plus de 40 % au cours des six prochains mois, principalement grâce à la livraison de sept A350-900ULR. L'appareil sera doté d'une cabine économique de 94 sièges et utilisé exclusivement sur les vols sans escale à destination de l'Amérique du Nord.