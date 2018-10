Sixt et KDS renforcent leur partenariat sur la gestion des voyages d'affaires. Les services Sixt mydriver et Sixt Limousine Service ont été intégrés à KDS Neo.



Sixt mydriver, disponible dans 250 villes, propose entre autres des transferts depuis/vers les aéroports. Le communiqué ajoute "La prise en charge des voyageurs peut être effectuée directement au niveau du terminal, leur permettant de poursuivre leurs voyages confortablement et sans difficulté. Sixt Limousine Service répond aux besoins des clients et voyageurs à la recherche d'un service haut de gamme dans plus d'une soixantaine de pays" .