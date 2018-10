Sky Valet poursuit son développement international

L'objectif de ce label Sky Valet Connect est d' offrir aux autres FBO (fixed based operators) qui le rejoignent " le maintien de leur indépendance en même temps que la puissance commerciale, la notoriété de la marque et du réseau, ainsi qu'une visibilité nationale accrue. "



Le FBO français vient ainsi de s'implanter sur l'aéroport international de Coni (Cuneo) en Italie, et en Bulgarie sur trois plateformes opérées par le FBO Omega Aviation -Sofia, Bourgas et Gorna Oryahovitsa- s'ouvrant ainsi la voie de l'Europe de l'Est.



Avec Sky Valet Connect, Sky Valet est le premier FBO européen à créer un label adossé à sa marque et à développer une stratégie de co-branding avec d'autres FBO ou d'autres aéroports.



" La création de Sky Valet Connect conforte notre objectif de devenir le premier réseau d'assistance à l'aviation d'affaires en Europe ", commente Michel Tohane, vice-président de Sky Valet et directeur de l' Aviation générale du groupe Aéroports de la Côte d'Azur. "Ce label nous apporte l'agilité nécessaire pour accélérer la structuration de notre réseau tout en préservant notre réputation d'excellence. "



Sky Valet Connect compte s'enrichir dans les prochains mois de " plusieurs autres destinations à travers l'Europe ."