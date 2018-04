SkyTeam aide les voyageurs d'affaires à trouver leur chemin dans les aéroports

Les voyageurs d'affaires qui utilisent l'application SkyTeam ne peuvent plus se perdre dans les aéroports de l'Alliance. L'appli propose des cartes interactives qui permettent aux passagers de se diriger dans les installations plus facilement. Le plan peut notamment les guider des comptoirs d'enregistrement jusqu'à leur porte d'embarquement. Il permet également localiser les lounges de l'alliance, les magasins et restaurants de la plate-forme.



Les cartes interactives sont proposées pour les 39 hubs de l'alliance, y compris les 7 aéroports proposant un salon SkyTeam : Beijing, Dubai, Hong Kong, Istanbul, London Heathrow, Sydney et Vancouver.



L'application gratuite est disponible pour iOS et Android