SkyTeam facilite le rebooking lors des vols perturbés

SkyTeam a lancé SkyTeam Rebooking, une solution technologique conçue pour réduire les contretemps subis par le client en raison de vols retardés, annulés ou déroutés. Après plus de cinq années de mise au point, SkyTeam Rebooking est initialement disponible dans 43 aéroports.



Le nouvel outil de l'alliance aérienne d'Air France offre un accès aux itinéraires des passagers au sein de systèmes de réservation multiples à travers le monde lorsque les clients sont confrontés à des opérations irrégulières de vol.



SkyTeam Rebooking surmonte la complexité de devoir connecter différents systèmes. Une fois l’outil intégralement mis en place, les agents de première ligne des 20 compagnies membres de SkyTeam seront capables d’accéder aux réservations des clients et d’en effectuer de nouvelles sur des vols d’autres membres en utilisant leur propre plate-forme de réservation.



Les passagers affectés par des perturbations dans leur itinéraire de voyage pourront se présenter à un comptoir de billetterie ou de correspondance d’un membre de SkyTeam jusqu’à 48 heures avant le départ afin d’être réacheminés sur le premier vol SkyTeam disponible.



"Les retards et annulations sont une réalité dans le monde du voyage, mais grâce à SkyTeam Rebooking, nous abordons de front le problème pour offrir un service plus souple aux clients, surtout si leur voyage ne se déroule pas comme prévu" , explique Perry Cantarutti, Directeur général de SkyTeam.



SkyTeam Rebooking sera déployé en deux phases, le service étant disponible actuellement dans 21 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La seconde phase, qui s’achèvera fin 2018, se déroulera aux États-Unis et au Canada.



Comment fonctionne SkyTeam Rebooking ?

1) Les clients de n’importe quelle compagnie membre de SkyTeam pourront recevoir l’aide d’un agent de billetterie de tout autre compagnie membre dans les aéroports listés ci-dessous.



2) Quand le client demande une aide à l’aéroport, SkyTeam Rebooking permet aux agents de billetterie des compagnies aériennes d’accéder rapidement à l’original, ou au moins à une copie active de son itinéraire et de réémettre un billet électronique quel que soit le transporteur SkyTeam qui a vendu le billet ou le système de réservation concerné.



3) La politique SkyTeam Rebooking a pour priorité de réacheminer le passager sur le premier vol disponible, dans la même classe de cabine de la même compagnie aérienne, le même jour si c’est possible.



4) Le passager reçoit une confirmation imprimée du nouvel itinéraire ainsi qu’un billet électronique. Effectuer une nouvelle réservation et émettre un billet pour le nouveau vol ne prend que quelques minutes.