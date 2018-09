SkyTeam lance un outil de Metasearch

L'outil SkyTeam de Metasearch englobe l’intégralité de son réseau. Il fournit ainsi des informations sur les disponibilités, horaires et prix en temps réel vers 1 074 destinations. Les résultats sont affichés sur un seul écran.



"Rechercher un vol" avec la nouvelle solution repose sur trois étapes simples :

1. Le client saisit ses dates de voyage et son itinéraire dans Rechercher un vol sur skyteam.com.

2. L’outil de Metasearch liste ensuite l’ensemble des options de vol des 20 compagnies aériennes membres et les affiche sur une seule page.

3. Le client choisit le voyage qui lui convient le mieux en se basant sur un prix, un horaire, une disponibilité et un itinéraire en temps réel, puis il est redirigé vers le site internet de la compagnie aérienne sélectionnée pour finaliser l’achat.



Par ailleurs, SkyTeam a mis en place en juin dernier le " Skylink Digital Spine ". Cette solution comble les différences technologiques entre les membres de l'alliance et facilite pour le client la réservation de produits auxiliaires – comme les sièges préférentiels – auprès de multiples compagnies aériennes pour un seul itinéraire.