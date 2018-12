Skype: des sous-titres et la traduction automatique dans plus de 20 langues

Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle qui permettront à partir de fin janvier 2019, de bénéficier de sous-titres en temps réel sur les présentations PowerPoint. Une fonctionnalité intéressante à laquelle s’ajoute la traduction automatique. Dans cette lignée, Microsoft vient d’annoncer que sur Skype, les sous-titres en temps réel sont à présent disponibles.



Il est possible d’utiliser la fonctionnalité durant des appels audio et vidéo, avec une personne ou un groupe, via la dernière version de Skype. Pour activer les sous-titres, il suffit d’aller dans les paramètres, cliquer sur Appels puis Sous-titres d’appel et enfin « afficher les sous-titres pour tous les appels » ou tout simplement cliquer sur + pendant un appel. Il est possible de les activer pour tous les appels ou bien pour un seul. Microsoft explique " la fonctionnalité de sous-titres en direct offre une expérience plus inclusive pour tous les membres de la communauté Skype, en particulier pour les personnes sourdes ou malentendantes. "



Au fur et à mesure de la conversation, les sous-titres s’affichent. À l’avenir, Microsoft explique que de nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans les prochaines semaines, comme par exemple, la traduction automatique dans plus de 20 langues, ou encore la possibilité d’afficher les sous-titres dans une fenêtre distincte et non pas directement dans l’appel.