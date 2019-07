SnapCar rachète LeCab au groupe Kéolis

L’entreprise de VTC pour les voyageurs d’affaires SnapCar se serait offert LECab pour la somme symbolique d'un euro. Ce nouvel ensemble « deviendra le plus grand acteur VTC 100% français et unique alternative sur le plan national aux taxis », assure la société.



Sur ce marché largement dominé par le groupe américain Uber et – dans une moindre mesure – par Kapten (Daimler), SnapCar et LeCab "s'adressent principalement aux entreprises". Conjuguées, elles vont couvrir 23 agglomérations à travers l'Hexagone, ont-elles tenu à souligner dans un communiqué publié à l'occasion de l'événement.



Le rachat de LeCab par SnapCar sera finalisé d'ici la fin du mois de juillet. Les deux marques devraient « pour l'instant » être conservées.