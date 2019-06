Sodexo renforce son offre MICE

La marque des activités MICE de Sodexo propose des lieux uniques pour l'organisation d'événement corporate. Le groupe étoffe désormais sa collection avec 3 nouvelles adresses à Paris :



- Rive Montparnasse (75015) : qui comprend un business center de 2 500m2, des espaces modulables, un auditorium et 15 à 22 salles de réunion.



- Kluster Business Center ( 75012) : un espace contemporain et collaboratif, à proximité de Gare de Lyon. Il propose 13 salles de réunion, un auditorium de 160 et plusieurs espaces modulables. Un rooftop est également disponible au 18e étage de l'établissement.



- Salon Gustave Eiffel (75007) : une adresse inédite au coeur de la Tour Eiffel. Un lieu qui offre une vue imprenable sur Paris, ainsi qu'une offre de traiteur signée Lenôtre.