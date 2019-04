Solenn Le Brazidec nommée General Manager de FCM France et Suisse

Après avoir passé plus de 4 ans dans l’entreprise, dont les 2 dernières à la direction des opérations, Solenn Le Brazidec est nommée General Manager de FCM France et Suisse. En plus des opérations, elle supervise également la finance, le marketing et les ventes, ainsi que la coordination européenne et internationale avec le reste du Groupe FCM.



Madame LE Brazidec a pour mission de poursuivre la croissance rentable de l’entreprise.



Solenn Le Brazidec a commencé sa carrière comme agent de réservation en 2003 chez Go Voyages, alors en plein essor. Rapidement repérée pour son sens du management, elle se voit confier la création de nouvelles cellules, puis la direction de tout le service client de eDreams ODIGEO France. Elle rejoint FCM Travel Solutions France et Suisse en Février 2015 pour prendre en charge le service client, avec pour mission première de le structurer. En Janvier 2017, elle prend la tête du Comité Directeur de FCM Travel Solutions France et Suisse comme Directrice des Opérations.