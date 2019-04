Spacebase s'offre eventsofa

Grâce au rachat d'eventsofa, l'allemand Spacebase élargit son portefeuille de salles : la plateforme comprendra désormais des salles de réception plus grandes et plus de 8 000 salles, dont certaines lui seront exclusives.Avec 29 sociétés du DAX 30 comme clients en Allemagne, cette acquisition confirme la position de leader du marché de Spacebase en tant que solution principale pour les réservations de salles B2B. Le rachat de eventsofa fait partie de la stratégie d’expansion de Spacebase, qui consiste à pénétrer d’autres segments du marché et à opérer sur des lieux encore inexploités.Les prestataires de salles de eventsofa auront désormais accès à la technologie SaaS de Spacebase qui simplifie la location de salles aux entreprises à l'aide de processus numériques. Chez Spacebase, plus de 80% des demandes de réservations sont automatisées, et leur but est d’asseoir une position dominante sur le marché des événements et des conférences grâce à leur technologie avancée.Il s’agit de la deuxième acquisition de Spacebase, après le rachat de Craftspace en 2017.