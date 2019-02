Spaces ouvre un deuxième espace de coworking à Boulogne-Billancourt

Le centre Spaces 90 Reine de Boulogne-Billancourt s'est installé au cœur de Boulogne-Billancourt, près de nombreux sièges de grandes marques (Renault, Vallourec, Pierre Fabre, Canal +). L'établissement compte 2306 m² répartis sur 7 étages. Bien desservi en transports, il propose aux voyageurs d'affaires 214 m² de club d’affaires, 3 salles de réunion et 59 places de parking.Les coworkers de l'espace ont accès à une programmation événementielle (conférences, networking, dégustations…) et à de services bien-être (sport, yoga, coiffure…) qui dynamisent la communauté.De plus, le site dispose de 7 terrasses, d'un terrain de pétanque et d'un corner café qui permettront aux entrepreneurs de se détendre facilement.90-92 Route de la ReineBoulogne-Billancourt, 92100FranceTel : +33 (0) 805 086 359