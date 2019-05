Spicejet renforce ses lignes régionales

Au programme, de nombreux vols reliant des destinations régionales à la capitale économique du pays dont Thiruvananthapuram, Vijayawada et Tirupati. Ces nouveaux vols seront lancés entre le 26 et le 30 mai. L'objectif : améliorer la connectivité régionale.



En parallèle , la compagnie low cost a également annoncé des vols supplémentaires sur les lignes Mumbai-Goa (X4/j), Mumbai-Hyderabad (6X/j), Mumbai-Kochi (x3/j) et Mumbai-Kolkata (X5/j).