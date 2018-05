Spirit Airlines va installer le wifi dans ses avions

Spirit Airlines vient de nouer un partenariat avec Thales pour installer le wifi à bord de ses avions. L'ensemble de sa flotte sera équipée de la solution de connectivité nouvelle génération Ka-band HTS du groupe français pour l'été 2019.



Les voyageurs d'affaires pourront surfer sur internet, consulter leurs mails ou regarder des vidéos grâce à ce service. Toutefois, il sera payant. La compagnie a indiqué que les prix débuteront à 6,50 dollars mais le coût variera en fonction des routes et de la demande.



Le service proposé à bord s'améliorera en 2021 avec le lancement de SES-17, un nouveau satellite exploité par SES et construit par Thales Alenia Space. Cet équipement permettra d’augmenter les vitesses et la couverture wifi.