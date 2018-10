SpyFinder détecte les caméras espionnes

Les atteintes à la vie privée causées par des caméras cachées sont devenues un problème récurrent dans les locations d'AirBnB, les hôtels et les endroits où la vie privée est d'une importance capitale. Bien que certains contrevenants prétendent que ces caméras cachées sont nécessaires pour des raisons de sécurité, il y a eu de nombreux cas où des dispositifs de télésurveillance ont été trouvés à des endroits inappropriés comme des chambres, des salles de bains, des vestiaires et d'autres endroits sensibles.



Le SpyFinder est un petit ordinateur de poche portable qui peut être facilement emporté partout. L'utilisateur n'a qu'à appuyer sur un bouton pour l'activer. Six lampes stroboscopiques à LED rouges ultra brillantes spécialement conçues à cet effet projettent et clignotent pour réfléchir même sur les objectifs les plus petits de l'appareil photo. Même si les caméras sont éteintes et qu'elles n'enregistrent pas ou ne transmettent pas, ces objectifs seront clairement visibles à l'aide du détecteur. Un balayage minutieux de la pièce permet de détecter toute caméra cachée où qu'elle se trouve, qui peut être dissimulée à l'intérieur d'objets ordinaires tels que des horloges, des miroirs, des lecteurs DVD, des prises électriques, des petits chargeurs USB et la plupart des objets domestiques courants.