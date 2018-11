St Regis fait ses débuts au Canada

Installé dans un immeuble de 65 étages offrant une vue imprenable sur la ville, The St. Regis Toronto propose 258 chambres dont 124 suites. D'une surface d'au moins 50m², elles sont équipées d'un bureau, d'un plateau de courtoisie, d'un coffre fort et du wifi gratuit.Par ailleurs, les hôtes bénéficient du service de majordome "St. Regis Butler Service". Il propose un service de boissons et de repassage des vêtements. Par ailleurs, un employé est chargé de vider la valise à l'arrivée du client puis de la refaire lors du départ. L'établissement lancera aussi eButler chat. Cette solution permet de contacter un majordome via l'application mobile Marriott 24/24.L'établissement abrite également le restaurant Louix Louis, le bar Astor Lounge ainsi qu'un spa et une salle de sport.Les entreprises peuvent organiser des événements dans l'hôtel grâce à plus de 1100m² dédiés au MICE. Les espaces installés au 30e étage offrent une vue imprenable sur la ville. Les deux salles de bal St. Regis et Astor communiquent par un grand escalier.325 Bay Street,Toronto M5H 4G3Tel : +1 416 306 5800Canada