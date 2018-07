Star Alliance aide les voyageurs d'affaires en correspondance à Toronto

Le service de correspondance de Star Alliance a atterri à l'aéroport de Toronto. Le personnel dédié utilise un logiciel spécifique permettant de surveiller les temps de transit des passagers ayant des vols en correspondance. Les cas où les voyageurs et les bagages enregistrés risquent de rater l'avion suivant sont automatiquement repérés. L’agent en charge des correspondances étudie alors les différentes options disponibles pour s'assurer que le passager puisse bien prendre son vol ou, si nécessaire, réserver d’autres alternatives.La solution "Connections Services" a été introduite pour la première fois l'année dernière sur l'aéroport de Chicago O'Hare. Le dispositif est maintenant également proposé à Francfort (FRA), Houston (IAH), Munich (MUC) et Toronto (YYZ). À l'heure actuelle, l'expédition des bagages seulement est offerte à Denver (DEN), Londres (LHR), Los Angeles (LAX), Newark (EWR), San Francisco (SFO) et Washington (IAD).Outre Air Canada, les autres transporteurs membres du réseau Star Alliance qui desservent Toronto sont Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, TAP Air Portugal, Turkish Airlines et United. Ensemble, ils offrent plus de 6 000 vols par semaine entre Toronto et 159 destinations dans 59 pays.