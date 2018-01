Star Alliance allège son billet Tour du Monde à deux escales

"En permettant de faire le tour du monde avec seulement deux escales, nous augmentons l'attrait du tarif Tour du Monde de Star Alliance. Les voyageurs auront désormais plus de facilités pour créer leur itinéraire sur mesure en choisissant parmi l'offre étendue de nos 28 compagnies aériennes membres, qui opèrent plus de 18 400 vols quotidiens et desservent 1 300 destinations dans 191 pays"

Les billets Tour du Monde ne sont pas les offres les plus utilisées pour les professionnels en déplacement. Toutefois, ce type de produit peut être une option pour certains grands voyageurs d'affaires indépendants, d'autant que Star Alliance a revu son offre. Désormais, certains tarifs Tour du Monde de Star Alliance (RTW) donnent la possibilité de faire un tour du monde éclair, avec une escale dans seulement deux destinations pendant au moins 24 heures. Jusqu'à présent, un minimum de trois escales était requis pour ce type de billets., a expliqué Janice Antonson, Vice President Commercial and Communications de Star Alliance.Les billets RTW de Star Alliance peuvent être réservés en ligne à l'adresse www.staralliance.com/en/book-fly . L'outil "Star Alliance Book & Fly" est disponible en anglais, en allemand et en japonais. Une fois que tous les vols ont été réservés, les billets électroniques peuvent être facilement émis via l'outil en ligne. Les passagers peuvent aussi communiquer avec n'importe quelle compagnie aérienne membre du réseau Star Alliance, ou avec un agent de voyages, pour réserver et acheter leur billet d'avion RTW.En termes de distance, les voyageurs peuvent créer un itinéraire individuel couvrant jusqu'à 26 000, 29 000, 34 000 ou 39 000 miles.Les passagers peuvent créer leurs propres itinéraires dans les limites du nombre de miles maximum autorisé par le niveau tarifaire sélectionné. Les voyages doivent commencer et se terminer dans le même pays et aller dans une seule direction, soit vers l'est ou vers l'ouest, bien que certains zigzags soient permis sur un même continent. L'océan Atlantique et l'océan Pacifique doivent être traversés une seule fois.Des escales d'au moins 24 heures doivent être effectuées dans au moins deux villes et l'itinéraire total peut comprendre jusqu'à 15 escales. Afin d’offrir un plus large choix aux voyageurs du RTW, certains tarifs spéciaux sont également proposés avec au moins trois escales et jusqu’à cinq à douze escales au maximum.Les tarifs RTW de Star Alliance sont disponibles pour les voyages en Première Classe, en Classe Affaires, en Classe Premium Economy ou en Classe Economique et sont valables pour une période de 12 mois.Les clients voyageant avec les tarifs RTW de Star Alliance peuvent cumuler des miles sur n'importe lequel des programmes de fidélisation (FFP) des transporteurs membres. Les points cumulés sont pris en compte pour l'obtention du statut Or ou Argent de Star Alliance et peuvent être échangés, par exemple, contre des billets d'avion gratuits, des surclassements ou des séjours à l'hôtel (en fonction des modalités du FFP choisi).