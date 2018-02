Star Alliance mise sur la technologie pour mettre les infos en commun

Star Alliance a lancé une plate-forme de services numériques (PSN) développée et mise en œuvre en collaboration avec Accenture. Cette PSN peut recueillir des données fournies par une compagnie aérienne membre ou une source tierce et les mettre à la disposition de tous les membres, ce qui leur permet de les intégrer à leurs propres applications numériques destinées aux passagers.



L'objectif à plus long terme est de permettre aux passagers d'utiliser le site Internet ou l'application mobile de n'importe quelle compagnie aérienne membre afin d’obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour voyager sur plusieurs compagnies membres du réseau Star Alliance. Lufthansa et United seront les deux premiers transporteurs à utiliser ce dispositif.



Jeffrey Goh, PDG de Star Alliance explique : "La plupart des voyageurs fréquents ont une compagnie aérienne privilégiée sur notre réseau et préféreraient contrôler l'ensemble de leur expérience de voyage par le biais d'une seule application ou d'un seul site Internet. Nous travaillons donc à créer des ressources centrales qui peuvent être utilisées par chacun de nos membres" .



Une fois qu'une offre de service est disponible dans la PSN, les compagnies aériennes membres peuvent décider individuellement si et quand elles la mettent à la disposition de leurs passagers.



Par exemple, une fonction de sélection de sièges lancée le 2 février permet désormais à un client de United Airlines de choisir un siège sur les vols de Singapore Airlines réservés via le site ou l’application d'United. Par conséquent, le passager voyageant sur des types de tarif incluant le choix gratuit de sièges à l'avance peut choisir un siège spécifique au moment de la réservation pour l'ensemble de son voyage avec les deux compagnies, et non plus seulement au moment de l'enregistrement. Cette fonction sera progressivement introduite au sein de toute l'alliance.



Lufthansa utilise également la technologie de la PSN pour fournir à ses clients des informations de suivi des bagages sur les vols effectués par d'autres compagnies du réseau Star Alliance. Les données sont fournies par le Centre de Bagages de l'alliance aérienne qui est en service depuis fin 2016. Il recueille des renseignements sur les valises auprès d'un large éventail de sources et les met à la disposition de tous les transporteurs membres concernés par l'itinéraire d'un passager.



Au niveau des programmes de fidélisation, des améliorations ont déjà été mises en œuvre grâce aux technologies du centre informatique. Elles comprennent, par exemple, le crédit plus rapide de miles après un vol, ainsi que la possibilité pour les passagers de réclamer en ligne tous les miles manquants liés à des vols avec des compagnies aériennes membres du réseau Star Alliance, par l'intermédiaire du programme de fidélisation du client. D'ici à fin 2018, les sites Internet des programmes de fidélisation des compagnies membres permettront aux voyageurs de vérifier la disponibilité des vols et de réserver en ligne des billets primes sur les vols exploités par les 28 compagnies membres du réseau Star Alliance.