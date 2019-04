Staycity annonce l'ouverture d'un Aparthotels à Paris

Le nouveau bâtiment, construit sur un terrain de 4 hectares, devrait ouvrir en août de cette année. Il propose des studios et des appartements une chambre, ainsi que 12 villas comprenant quatre chambres pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes et 10 villas avec 5 chambres pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. Les prix commencent à 99 € pour un studio et 385 € pour une villa.



Les installations comprennent un lounge, des jardins et une salle de sport, ainsi qu'un service de navette gratuit à destination et en provenance de Disneyland Paris. La propriété dispose d'un parking pour 182 voitures ainsi que trois salles de réunion comprenant une zone de repos pour les affaires et les conférences.

Marne-la-Vallée est la deuxième propriété de Staycity à Paris.



" Marne-la-Vallée attirera plus particulièrement les vacanciers et les villas seront très appréciées des familles ou des groupes d'amis, même si nous prévoyons 20 à 30% de voyageurs d’affaires ", précise le PDG du groupe Staycity.



Le Staycity Aparthotels Paris, Marne-la-Vallée, est situé à seulement 35 minutes en voiture du centre de Paris et à 10 minutes de Disneyland Paris. Il est également proche de la station de RER Val d’Europe et du terminus Marne-la-Vallée-Chessy. Un TGV relie l’aéroport Charles de Gaulle à Marne-la-Vallée-Chessy en seulement 12 minutes.