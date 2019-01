Stefan Ropers nouveau responsable du département Strategic Growth Businesses d’Amadeus

M. Ropers, qui était auparavant Directeur d’Adobe Europe centrale, rejoint Amadeus dans l’objectif de renforcer le développement du portefeuille des activités stratégiques de croissance de l'entreprise, qui comprend les segments aéroportuaires, ferroviaires et paiements. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Stefan Ropers sera également en charge de la branche Innovation d’Amadeus.



M. Ropers a débuté sa carrière en Allemagne chez Brokat Infosystems. Au fil des années, il a occupé différents postes stratégiques dans le domaine des nouvelles technologies, dont deux postes de General Manager chez Microsoft : tout d’abord en tant que Global Head of Server & Cloud Sales, à Redmond, aux États-Unis ; puis en tant que COO & CMO Central & Eastern Europe, à Munich, en Allemagne. M. Ropers a également travaillé en tant que consultant pour le département Business Technology Office du groupe McKinsey, à Francfort, en Allemagne. Il dispose, par ailleurs, d’une forte connaissance dans le domaine des start-up, suite à ses expériences chez Everycs, au Royaume-Uni, et Velvetcase.com, en Inde.



Titulaire d’un Executive MBA de la Fuqua School of Business de l’université de Duke, aux États-Unis, et d’un double Master en gestion d’entreprise et génie mécanique de la Technische Universität Darmstadt, en Allemagne, M. Ropers rendra directement compte à Luis Maroto, President & CEO d’Amadeus.