Stéphane Roussel nommé directeur de TourCom Travel Management

Stéphane Roussel (ex American Express Business Travel et Hogg Robinson Group) a été nommé directeur de TourCom Travel Management. La société, qui compte 1200 agences de voyage en France, met en valeur dans un communiqué l’expérience du nouveau directeur pour "faire face à la montée des enjeux dans le voyage d’affaires". TourCom Travel précise que Stéphane Roussel sera chargé de développer la société, d’apporter plus de services et de soutenir le développement de l’entreprise, surtout dans la catégorie voyage d’affaires.